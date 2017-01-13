Управленцы пройдутся по «резиновым» квартирам

Эти затраты будут рассчитываться, исходя из нормативов, вступивших в силу с 1 ноября 2016 года и касающихся холодного и горячего водоснабжения, а также электроэнергии.

Система расчетов такова. Организации, управляющие многоквартирными домами (ТСЖ, ТСН, ЖСК, управляющие компании из числа бывших ЖЭКов и ЖРЭПов), теперь самостоятельно платят ресурсоснабжающим организациям по факту потребленных ресурсов на общедомовые нужды. С жильцов же они берут плату исключительно по нормативу.

Повезет тем организациям, чей расход ресурсов на общедомовые нужды будет меньше «нормативного». Тогда они смогут сэкономить, и пустить деньги на иные нужды, к примеру, на благоустройство двора. Но эти счастливчики, надо полагать, будут в меньшинстве. И чтобы расплатиться с поставщиками коммунальных ресурсов, управляющим компаниям придется брать из общего фонда дома, собранного с тарифа за содержание и ремонт общего имущества.

А это значит, что на текущий ремонт балконов, труб, подвалов и чердаков и т.д. собственникам жилья придется дополнительно собирать деньги.

Кстати, самим управленцам в любом случае придётся «попотеть»: выявить все «резиновые» квартиры, где прописан один жилец, а по факту обитает в разы больше, и заставить их всех платить.

«Горячая» телефонная линия департамента по вопросам о тарифах, нормативах и расчетах по услугам ЖКХ: (4922) 52-98-84, 52-98-83

Фото: http://mtdata.ru/u25/photo5705/20539035721-0/original.jpg