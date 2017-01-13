Передвижная выставка «Живописная Россия» сделает остановку во Владимире

Она собрала более 100 произведений ведущих российских живописцев, академиков РАХ (включая Зураба Церетели), художников из разных регионов России, а также из Китая, объединив работы опытных художников старшего поколения и энергичное творчество молодых авторов.

На выставке представлена живопись, графика, цифровое изобразительное искусство.

Художники представили картины, посвященные родному городу и краю, его истории и культуре, архитектурным и природным ландшафтам, жизни своих земляков. В результате родился многогранный художественный образ России с её непреходящими культурными и духовными ценностями, глубоким историческим наследием и активной погруженностью в современную жизнь.

Выставка будет работать до 29 января.

Проект «Живописная Россия» организован Творческим союзом художников России при участии Российской Академии художеств и Поволжского отделения РАХ при финансовой поддержке Министерства культуры РФ.

Фото: http://t-i.ru/article/new/8004