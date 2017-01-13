Более 10 тысяч владимирцев любят КВН

Во Владимирской области постоянно действует 45 команд КВН. Более 10 тысяч жителей региона считают себя любителями этой игры. Таковы результаты проведённой в октябре прошедшего года “переписи кавээнщиков”, – сообщает пресс-служба областной администрации.

Международный союз КВН, отметивший в прошлом году свое 55-летие, представлен в области официальной региональной лигой «Владимирская Русь».

По итогам года финалистом Владимирской лиги и чемпионом Муромской лиги КВН стала команда «Зря» из областного центра. Киржачская команда «Все свои» получила право участвовать в первом сезоне телевизионной детской лиги КВН.

Чемпион сезона 2015-2016 года Владимирской юниор-лиги КВН команда «Селфи» из Коврова стала чемпионом лиги «Ковровец» и представляет регион на Международном фестивале «КиВиН-2017» в Сочи.

Чемпион сезона 2013 года лиги «Владимирская Русь» команда «Кот Борис» стала победителем Центральной Рязанской лиги Международного союза КВН. Это дало ей право участвовать в Кубке Чемпионов, по результатам которого команда может стать участником одной из телевизионных лиг Международного союза КВН.

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