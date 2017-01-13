Законом о контрафакте по боярышнику!

«Отравления суррогатным алкоголем, это проблема общероссийского значения», — цитирует выступление губернатора региона-33 в ходе экспертной дискуссии «Новая региональная политика» ИА “Татар-информ“.

По словам Орловой, во Владимирской губернии на первом месте по заболеваемости находятся болезни желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы.

«Это от некачественных продуктов питания и такого же алкоголя. Нужно срочно принять закон о контрафакте, который до сих пор мы ждем. Без него боярышники как лили, так и будут лить», – сообщила губернатор Владимирской области.

Напомним, в конце прошлого года в Иркутске от отравления суррогатным алкоголем погибли больше 70 человек. После этого владимирские полицейские, в ходе рейдов по магазинам и аптекам региона только за 10 дней изъяли более 9000 литров нелегального алкоголя.

Гайдаровский форум продлится в Москве ещё в течение двух дней – сегодня и завтра. Мероприятие является ежегодным.

Его организатором традиционно выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте России. В работе форума принимают члены Правительства России, руководители регионов страны, российские и зарубежные политики и экономисты, влиятельные эксперты, журналисты и крупные предприниматели.

Губернатор Владимирской области Светлана Орлова также является постоянной участницей форума.

На этой интеллектуальной площадке обсуждают проблемы всех сфер жизни России.