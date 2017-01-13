Почта России напомнила адрес Ильи Муромца

«Почта России» совместно с Театром-музеем Ильи Муромца из г. Муром объявила конкурс на лучшее письмо былинному русскому богатырю Илье Муромцу.

В конкурсе примут участия послания, адресованные Илье Муромцу, и отправленные адресату в период с 12 по 31 января 2017 года. Авторам лучших писем Театр-музей предоставит бесплатные билеты на театрализованное представление с участием былинных богатырей, а также другие призы и подарки. Итоги конкурса будут подведены на официальном сайте музея.

«Письма-открытки надо присылать по адресу: 602267, Владимирская область, город Муром, улица Коммунистическая, дом 33», – пояснили в пресс-службе ведомства.

Конкурс от “Почты России” появился после того, как в федеральных и областных СМИ получила широкое распространение информация о действиях украинских чиновников. В знаменитую электронною энциклопедию “Википедия” они внесли правки, согласно которым местом рождения Ильи Муромца указано не село Карачарово под Муромом, а некое «селение Карачев, возле города Моровийска на Черниговщине (современное село Моровск, Козелецкого района, Черниговской области Украины), что ведёт из Чернигова в Киев».

“Призыв” писал об этом здесь и здесь.

Фото: http://blogprobiznes.ru /pochte-rossii-potrebuetsya- 0-5-trln-rub-dlya-ispolneniya/