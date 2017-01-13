«Скорая» с роженицей сбила девушку на пешеходном переходе

Вчера, около половины одиннадцатого вечера, «Скорая помощь» сбила 16 –летнюю девушку на пешеходном переходе на улице Большая Московская.

По данным Госавтоинспекции, горожанка переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. В итоге пострадавшая получила травмы, но обошлось без госпитализации.

Известно также, что «скорая» везла роженицу из Покрова в областной перинатальный центр. Подробности происшествия выясняются.

Фото: http://www.mirtv33.ru/2017/01/skoraya-sbila-cheloveka/