«Скорая» с роженицей сбила девушку на пешеходном переходе

16-летняя горожанка переходила дорогу на «красный»

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Б.-Московская3

Вчера, около половины одиннадцатого вечера, «Скорая помощь» сбила 16 –летнюю девушку на пешеходном переходе на улице Большая Московская.

По данным Госавтоинспекции, горожанка переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. В итоге пострадавшая получила травмы, но обошлось без госпитализации.

Известно также, что «скорая» везла роженицу из Покрова в областной перинатальный центр. Подробности происшествия выясняются.

Фото: http://www.mirtv33.ru/2017/01/skoraya-sbila-cheloveka/ 

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