Сотрудница ювелирного салона похитила украшений на 200 тысяч рублей

Об этом стало известно после проведения ревизии в магазине.

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10 января в полицию обратился руководитель одного из городских сетевых магазинов по продаже ювелирных изделий.  Как оказалось, в результате проведенной ревизии была выявлена крупная недостача товара на общую сумму 199 000 рублей.

Полицейские опросили сотрудников. Под подозрением оказалась 30-летняя жительница Владимира. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были собраны доказательства ее причастности к совершению кражи. Женщина была задержана по месту жительства и дала признательные показания.

Выяснилось, что в декабре прошлого года подозреваемая, находясь на своем рабочем месте, похищала ювелирные изделия, после чего продавала их в ломбард. Полученные деньги женщина тратила на личные нужды.

В ее квартире сотрудники полиции обнаружили бирки от похищенных украшений.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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