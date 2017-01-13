Сотрудница ювелирного салона похитила украшений на 200 тысяч рублей

10 января в полицию обратился руководитель одного из городских сетевых магазинов по продаже ювелирных изделий. Как оказалось, в результате проведенной ревизии была выявлена крупная недостача товара на общую сумму 199 000 рублей.

Полицейские опросили сотрудников. Под подозрением оказалась 30-летняя жительница Владимира. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были собраны доказательства ее причастности к совершению кражи. Женщина была задержана по месту жительства и дала признательные показания.

Выяснилось, что в декабре прошлого года подозреваемая, находясь на своем рабочем месте, похищала ювелирные изделия, после чего продавала их в ломбард. Полученные деньги женщина тратила на личные нужды.

В ее квартире сотрудники полиции обнаружили бирки от похищенных украшений.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.