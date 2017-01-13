За новогодние каникулы жители региона наговорили свыше 2,5 миллионов минут

«Ростелеком» во Владимирской области зафиксировал рост числа голосовых вызовов и увеличение интернет-трафика в период новогодних праздников. Так, в саму новогоднюю ночь интернет трафика потреблено на 16% меньше по сравнению со среднестатистическими данными. С 1 января 2017 года трафик начал расти и к 8 января превысил среднестатистический на 7%.

С 18.00 часов 31 декабря 2016 до 04.00 часов 1 января наступившего года абоненты стационарной телефонии Владимирской области совершили около 200 тысяч исходящих вызовов и проговорили более 750 тысяч минут. Причем увеличение количества местных звонков зафиксировано на уровне 41%, а междугородних сразу на 293%. Пик активности пришелся на период с 19.00 до 21.00 часа 31 декабря, когда абоненты активно поздравляли друг друга с праздником.

Самыми популярными направлениями у жителей Владимира стали: города Владимирской области, Москва, Нижний Новгород и Санкт-Петербург. Самый продолжительный разговор, зафиксированный во Владимире, длился 3 часа 4 минуты 52 секунды.

Однако, Новый год – не единственное событие, приводящее к повышенной активности абонентов. Самым «трафиковым» событием по статистике для «Ростелекома» является 8 марта. В этот день активность абонентов возрастает ещё сильнее, чем в Новый год – сеть пропускает в среднем на 60% больше голосового трафика, чем в обычный будний день. Интернет-трафик при этом остаётся в рамках средних значений.

«В дни новогодних каникул, и особенно в новогоднюю ночь, нагрузка на телекоммуникационную инфраструктуру возрастает в разы. Для обеспечения работоспособности сети в праздничные дни «Ростелеком» заранее проводит комплекс мероприятий: дополнительный инструктаж для технического персонала, организация дополнительных дежурных бригад, круглосуточный мониторинг сети. Благодаря этим мерам, в новогоднюю ночь никаких внештатных ситуаций не было и жителям Владимира были доступны все услуги связи», – рассказал директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях Павел Шатохин.

Статистика пользования услуги «Интерактивное телевидение» так же показала рост потребления ТВ-контента: в новогодние каникулы люди смотрели телевизор на 10 % чем в обычные выходные.