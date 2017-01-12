Шлагбаумы на Вокзальной опустят после «каникул»

Как сообщила пресс-секретарь владимирского филиала ПАО «Ростелеком» (компания, за свой счет построившая паркинг на Вокзальной) Алла Плотникова, шлагбаумы на автостоянке подняли 6 января. Машины парковались бесплатно.

– Это было сделано ради того, чтобы уберечь дорогостоящее оборудование от поломок, – пояснила пресс-секретарь. – В Москве на время аномальных морозов собственники парковок сразу отключают электронику и поднимают шлагбаумы. Мы сделали так же. Несмотря на наши опасения, перепады погоды на работоспособность парковки не повлияли. Уже с обеда 13 января шлагбаумы снова опустят.

Напомним, что платная парковка на Вокзальной площади работает с октября 2016 года. Она рассчитана на 196 мест. Первые 15 минут пребывания на стоянке – бесплатные, далее – за каждый час 40 рублей. По истечении 7 часов хранения авто на парковке включается суточный тариф – 300 рублей. А если машину оставляют на двое суток и более ставка снижается до 200 рублей за сутки.

На днях владимирская мэрия утвердила новую схему организации движения на Вокзальной площади. Новая парковка учтена. В проекте четко видно, где обустроен пешеходный переход, парковочные места для инвалидов и остановки общественного транспорта. В реальности же разметка уже поистёрлась, зато издалека отчётливо видны запрещающие знаки и информтаблички, предупреждающие о возможной эвакуации.

Их, впрочем, пугаются немногие – вокруг парковки под знаками стоят десятки машин.

Фото: http://s.wsj.net/media/0219pod18.jpg