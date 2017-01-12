Владимирское УФАС сообщает

12 января 2017 года Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела обращение ГБУЗ ВО «Центральная городская больница города Коврова» о включении сведений в отношении ООО «Вирапром» в реестр недобросовестных поставщиков.

В сентябре 2016 года по результатам проведенного электронного аукциона между ГБУЗ ВО «Центральная городская больница города Коврова» (заказчик) и ООО «Вирапром» (поставщик) заключен контракт на поставку систем информирования людей с ограниченными возможностями с монтажом. В сроки, установленные контрактом, монтаж систем информирования и ряд других обязательств со стороны поставщика в полном объеме выполнен не был.

Заслушав мнение сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о включении сведений в отношении ООО «Вирапром», его учредителей, лице, исполняющим функции единоличного исполнительного органа общества в реестр недобросовестных поставщиков.