Владимирское УФАС сообщает

Сведения об ООО «Вирапром» (г.Тула) включены в реестр недобросовестных поставщиков

55 0
55 0
1фас

12 января  2017  года  Комиссия  Владимирского УФАС России рассмотрела обращение ГБУЗ ВО «Центральная городская больница города Коврова» о включении сведений в отношении ООО «Вирапром» в реестр недобросовестных поставщиков.

В сентябре 2016 года по результатам проведенного электронного аукциона между  ГБУЗ ВО «Центральная городская больница города Коврова» (заказчик) и ООО «Вирапром» (поставщик) заключен контракт на поставку систем информирования людей с ограниченными возможностями с монтажом.  В сроки, установленные контрактом, монтаж систем информирования и ряд других обязательств со стороны поставщика в полном объеме выполнен не был.

Заслушав мнение сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о включении сведений в отношении ООО «Вирапром», его учредителей, лице, исполняющим функции единоличного исполнительного органа общества  в реестр недобросовестных поставщиков.

Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Система Orphus

Нравится

Не нравится

Размещено в рубрике

Обсуждение

© ЗАО "АБИ Медиа" , 600005, г.Владимир, ул.Тракторная, 45

Яндекс.Метрика
В начало страницы