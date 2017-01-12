Новогодний Владимир пользовался популярностью у туристов

Сервис поиска отелей RoomGuru.ru определил самые популярные российские и зарубежные туристические направления по итогам новогодних праздников. Рейтинг составлен по данным броней отелей для проживания с 1 по 8 января 2017 года.

Владимир занял девятое место. В дни новогодних праздников туристы останавливались в гостиницах областного центра в среднем на две ночи и платили за проживание 3,6 тысяч рублей в сутки.

В первую десятку самых популярных у туристов городов России для отдыха в новогодние праздники вошли также Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ярославль, Екатеринбург и Псков.

Суздаль стала самым популярным у туристов малым городом России в новогодние каникулы.

Cреди первых десяти популярных направлений в Рождество, больше всего туристы потратили на проживание в отелях Красной Поляны – в среднем, 6,8 тысяч рублей в сутки, а меньше всего – в отелях Нижнего Новгорода.

В первую пятерку курортных городов кроме Сочи вошли Ялта, Геленджик, Кисловодск и Пятигорск.

По данным агентства ТурСтат, число путешествий по России в новогодние праздники 2017 года выросло на 15% по сравнению с прошлым годом.

Прага, Таллин, Рига, Хельсинки, Минск, Вильнюс, Рим, Барселона, Берлин и Вена составили топ-10 зарубежных городов, популярных для отдыха в новогодние праздники 2017 года. Самыми популярными пляжными направлениями стали Таиланд, Индонезия и Дубай.

Дешевле всего проживание в отеле обошлось в Кракове (2,4 тысяч рублей), а дороже всего в Дубай (более 12 тысяч рублей).

Фото: http://www.vladimir-city.ru/news/main/931014/