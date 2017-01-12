Именем Валерия Халилова назовут улицу в Киржаче

Об этом решении сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на губернатора Светлану Орлову.

“В Киржаче мы назовем улицу его именем, потому что с Киржачским районом у него было много связано. Так получается, что это место гибели Гагарина, мы там все благоустраиваем. И вот будет место, связанное с ансамблем имени Александрова”, – отметила губернатор. – Мы поющая губерния, поэтому, я думаю, мы будем хранить память Халилова и концерты будем устраивать, возможно, вместе с Александровским хором, да и сами можем”.

Ранее стало известно, что если тело дирижера Валерия Халилова, погибшего 25 декабря в авиакатастрофе над Черным морем, будет найдено – его похоронят именно под Киржачом. Таково было желание музыканта, которое поддержали его родственники. В детстве он вместе с бабушкой жил к востоку от райцентра – в деревне Новинки Кипревского сельского поселения. Взрослым Халилов часто приезжал в знакомые места и построил дачу недалеко от «родового гнезда». Последний раз он был там за две недели до смерти.

Впрочем, вероятность того, что останки будут найдены, очень мала. Хотя поиск погибших в Черном море продолжается, но сокращенным составом группировки МЧС России, – сообщает агентство «Интерфакс-Юг».

Фото: http://www.vladtime.ru/2016/12/26/ezhegodnyy -festival-spasskaya-bashnya-budet- svyazan-s-valeriem-halilovym.html