В Меленках погиб мужчина, добывавший золото на дому

Как сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Владимирской области, погибший – 30-летний житель Меленковского района. По предварительным данным, вчера вечером на кухне частного дома он попытался провести химический опыт – сделать из химических реактивов и препаратов состав, чтобы получить из него впоследствии сплав золота.

Но в момент этого опыта произошла химическая реакция, раздался хлопок, и в результате мужчина получил серьезные травмы. По пути в больницу в машине «скорой медицинской помощи» он скончался от острой кровопотери.

Следствие полагает, что «золотой рецепт» мужчина обнаружил в сети Интернет и решил испробовать его приготовление, не приняв всерьез информацию об опасности самостоятельного кустарного изготовления химической смеси.

Известно, что пострадавший работал на пилораме, воспитывал с супругой троих малолетних детей, младшему ребенку исполнился месяц.

В связи с изложенным, следственное управление обращает внимание жителей региона на потребность обеспечения разумного поведения, исключения из жизни факторов, ставящих под угрозу собственную жизнь и здоровье, а также благополучие и безопасность окружающих.

Фото: http://iskitim.bezformata.ru/content/image80996034.jpg