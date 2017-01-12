Муромские священники не отдадут Илью Муромца Украине

Как сообщают «Вести» , правки в виртуальный справочник «Википедия» внесли украинские чиновники в рамках идеологической «войны правок». Если ранее в статье было указано, что местом рождения богатыря считается село Карачарово под Муромом, то теперь Илье попытались «сменить прописку» на некое «селение Карачев, возле города Моровийска на Черниговщине (современное село Моровск, Козелецкого района, Черниговской области Украины), что ведёт из Чернигова в Киев». Также указано, что «первые упоминания о богатыре на территории южной Руси… называют его не Муромцем, а Моровлином, Муравлениным, Муровцем».

Правда, до конца статью не исправили, поэтому уже через несколько абзацев можно прочесть, что «прообразом былинного персонажа часть исследователей считает исторического персонажа, силача по прозванию «Чоботок», родом из Мурома».

«Вести» предполагают, что попытка украинских чиновников оторвать богатыря от родной муромской печи может быть связана «с грядущей премьерой первого украинского фэнтези-фильма о супергероях “Сторожевая застава“… Там тоже отстаивается версия о том, что русские богатыри на самом деле родом из Украины».

Илья Муромец – не только богатырь, но и святой, канонизированный православной церковью (кстати, его память чествуется 1 января). Мощи преподобного Ильи хранятся в Киево-Печерской лавре, однако частица их – средний палец левой руки – была передана в Спасо-Преображенский монастырь Мурома.

Бывший наместник монастыря, отец Афанасий (Селичев) новую версию происхождения Ильи Муромца называет «ничем не подтвержденной провокацией».

– Никаких исторических данных, никаких подтверждений тому, что Илья Муромец родился на Украине, нет, – говорит священник. – Зато в Карачарово до сих пор сохранился дом, в котором он вырос (а в местном краеведческом музее – еще и пень, выкорчеванный богатырем после исцеления – прим. «Призыва»). Все эти инсинуации – последствия украинского национализма, который в безумии своем доходит до того, что называет украинцев «истинными русскими». Они апеллируют к термину «Киевская Русь», хотя известно – это определение появилось только в XIX веке, чтобы кодифицировать уровни развития государства. Даже в те времена этот термин употреблялся только в узких научных кругах, им не пользовался истеблишмент, не говоря уже о народе. И если бы князя XII века – например, Ярослава Мудрого – назвали «владыкой Киевской Руси», он бы не понял, о чем речь.