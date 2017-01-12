Во Владимире «заморозили» тарифы на проезд

Заместитель директора областного департамента цен и тарифов Мария Новосёлова сообщила «Призыву», что до сих пор никакого решения по тарифам на пассажирские перевозки во Владимире не принято.

– Вероятнее всего, в первом квартале тарифы на проезд во Владимире останутся без изменений, – пояснила Мария Сергеевна.

Обсуждение новых тарифов на проезд во Владимире областные чиновники переносили дважды. Первый раз в повестку заседания правления департамента цен и тарифов вопрос попал 8 декабря прошлого года. На следующий день руководитель пресс-службы администрации города Владимира Александр Карпилович сообщил «Призыву», что есть решение повысить проезд в автобусах до 20 рублей, а по тарифам в троллейбусах вопрос перенесен – требуются дополнительные документы. Позже, впрочем, слова городского чиновника были опровергнуты на региональном уровне.

Второй раз в повестку заседания правления он попал аккурат под Новый год, 28 декабря. Но и тогда точки над «i» расставлены не были, во всяком случае, на сайте департамента цен и тарифов в разделе «Принятые тарифные решения» документов по перевозкам во Владимире до сих пор нет.

Заметим, что тарифы на проезд во Владимире последний раз повышались в январе 2015 года. Так мы и ездим в автобусах за 18 рублей, в троллейбусах – за 17 рублей. Вместе с тем, в декабре прошлого года департамент утвердил лимиты тарифов на проезд во всех городах и районах области. Так, с 10 января стоимость проезда в Киржаче, Муроме, Вязниках, Кольчугино, Александрове выросла с 17 до 18 рублей, в Гусь-Хрустальном берут 19 рублей, в Юрьев-Польском – 17 рублей.