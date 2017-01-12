В регионе-33 торговали опасной “незамерзайкой”

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области продолжает проведение проверок в сфере оборота спиртосодержащей продукции на территории региона-33.

Так, в ходе рейдовых мероприятий было выявлено сразу 6 видов стеклоомывающей жидкости, несоответствующей санитарным требованиям по наличию в ней метанола.

39 % об – «Тайфун», производитель ООО «Вавилон», 107140, РФ г.Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.5, стр 4, в продаже у ИП Румянцевой В.Б. Владимирская область, Гороховецкого района, д.Крутово, д.19-а;

32,5 % об – «Айсберг», производитель ООО «ХимСинтез», 603015, РФ г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д.37, в продаже у ИП Трепалова Владимирская область, Гороховецкий район, на 329 км а/д «М7-Волга»;

20,2 % об, 23.1% об , 22.0% об , 20.2% об – «Блеск», производитель ООО «ПрофСтиль», 109544, РФ г.Москва, ул. Новорогожская, д.4, стр 1, в продаже у ИП Мартемьянова, ИП Боровкова, ИП Балова Владимирская область, Гороховецкий район, на 329 км а/д «М7-Волга»;

42.3 % об – «Полярная ночь», производитель ООО «АВТОХИМПРОМ», 103013, РФ г.Москва, ул. Авиаторов, д.24, в продаже у ИП Гордиенко, Владимирская область, Гороховецкий район, д.Митино;

37.8 % об – незамерзающая стеклоомывающая жидкость серии «Зимний», производитель ООО «ПрофСтиль», 109544, РФ г.Москва, ул. Новорогожская, д.4, стр 1, в продаже у ИП Кантеева С.В., кафе по адресу Владимирская область, Гороховецкий район, 331 км а/д «М7-Волга»

27.5 % об – «Эльбрус», производитель ООО «РусПромСервис», Московская область, г.Солнечногороск, ул. Крылова, вл.10-в, в продаже у ИП Балова, Владимирская область, Гороховецкий район, на 329 км а/д «М7-Волга».

Как сообщает пресс-служба ведомства, информация о факте выявления метанола в стеклоомывающей жидкости направлена в Управления Роспотребнадзора по соответствующим субъектам.

Метанол является сильнейшим ядом. Пары от “незамерзайки” проникают в салон автомобиля, их вдыхание может привести к отравлению. Оно проявляется потерей зрения, а также проблемами с органами дыхания и центральной нервной системы.

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