Пять игроков покинули владимирское «Торпедо»

Состав владимирского «Торпедо» претерпел очередные изменения.На официальном сайте чёрно-белых появилась информация, что клуб достиг договорённости о прекращении трудовых отношений с Андреем Овечкиным, Дмитрием Фаттаховым, Иваном Максимовым, Николаем Вовком и Максимом Громовым.

Все футболисты продержались в составе чёрно-белых менее года. Своё недовольство командой главный тренер Александр Акимов выразил ещё в ноябре после провального матча с питерским «Динамо». Тогда он дал понять, что потерь в составе игроков не избежать.

Футболистов поблагодарили за сотрудничество и пожелали успехов в дальнейшей карьере.

Фото Петра Соколова