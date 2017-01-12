Пять игроков покинули владимирское «Торпедо»

Состав владимирского «Торпедо» претерпел очередные изменения.На официальном сайте чёрно-белых появилась информация, что клуб достиг договорённости о прекращении трудовых отношений с Андреем Овечкиным, Дмитрием Фаттаховым, Иваном Максимовым, Николаем Вовком и Максимом Громовым.
Все футболисты продержались в составе чёрно-белых менее года. Своё недовольство командой главный тренер Александр Акимов выразил ещё в ноябре после провального матча с питерским «Динамо». Тогда он дал понять, что потерь в составе игроков не избежать.
Футболистов поблагодарили за сотрудничество и пожелали успехов в дальнейшей карьере.
Фото Петра Соколова
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