Регион-33 впервые за 10 лет сократил долги за газ

По итогам минувшего года долги Владимирской области за «голубое топливо» сократились на 6%. Такого результата наша область добилась впервые за 10 лет. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил генеральный директор «Газпром межрегионгаз Владимир» Юрий Дубров.

«Долг сократился на 112 миллионов рублей. Шесть процентов снижения задолженности – это немного, но факт перелома налицо», – отметил руководитель «дочки» «Газпрома». Сейчас задолженность составляет 1,6 млрд рублей. Эту сумму регион должен вернуть в течение будущего года.

Одним из самых проблемных предприятий являются «Александровские коммунальные системы». Сейчас поставщик газа пытается добиться банкротства компании. Предприятия Минобороны увеличили задолженность вдвое.

При этом в конце прошлого года вопросы по долгам были урегулированы по Коврову, Мурому, Петушинскому району. Свои долги за газ существенно уменьшили промышленные предприятия, тепло- и энергоснабжающие организации региона. Население рассчиталось практически полностью.

Также в ходе пресс-конференции стало известно, что за последние четыре года общий уровень газификации вырос на 4% и составил более 80%. Планируется, что в рамках программ газификации в наступившем году голубое топливо проведут в 18 населенных пунктов, построят 200 км сетей. Газ придет в 7,5 тысяч домов.

Фото: http://pravdaurfo.ru/sites/default/files/30gazpr.jpg