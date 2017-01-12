На деревьях во Владимире выросли шарфики доброты

Иногда на улице можно заметить варежку или шарф в неожиданном месте – на столбе или на заборе. Это значит, кто-то потерял нужную вещь, а другой человек нашел и оставил на видном месте. Но на днях на Пушкинском бульваре в центре Владимира можно было увидеть сразу десяток ярких шарфиков, повязанных на деревья. Что это, эпидемия забывчивости косит владимирцев?

На самом деле подошедший поближе мог рассмотреть на каждом шарфике записку с теплыми пожеланиями для новых владельцев. Волонтеры благотворительной группы «Добрые сердца» провели в городе акцию «Записка добра». Теплые шарфики предназначались для тех, кому необходимо согреться зимой – и как показала практика, такие люди нашлись достаточно быстро. Участник акции приходили на бульвар целыми семьями, с детьми, которые тоже привязывали шарфики к деревьям, чтобы научиться доброте и взаимопомощи.

Присоединиться к акции и сейчас может любой желающий: до конца зимы далеко, а теплые вещи – шарфики, варежки, шапочки – наверняка нужны многим. Оставить их можно в любом общественном месте. Главное – не забыть про записку с пояснением, что забрать подарок может любой, кому это действительно нужно. И добавьте несколько добрых слов, которые – не поверите – обладают волшебной силой согревать даже в самый лютый мороз.

Фото из группы «Добрые сердца»