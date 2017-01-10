Пожарные спасли из огня пять человек

Среди тех, кто мог пострадать от огня, был ребёнок.

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Во Владимире на улице Жуковского горел дом. Пожар произошёл вчера вечером. Как сообщается на сайте регионального МЧС, было спасено пять человек, в том числе, один ребёнок.14 человек пришлось эвакуировать. К счастью,  никто из них не пострадал.

Пожар удалось ликвидировать меньше, чем за десять минут.  Общая площадь возгорания составила 15 кв.м. К ликвидации последствий пожара от МЧС России привлекалось 27 человек и 10 единиц техники.

Фото: http://misanec.ru/

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