Пожарные спасли из огня пять человек

Во Владимире на улице Жуковского горел дом. Пожар произошёл вчера вечером. Как сообщается на сайте регионального МЧС, было спасено пять человек, в том числе, один ребёнок.14 человек пришлось эвакуировать. К счастью, никто из них не пострадал.

Пожар удалось ликвидировать меньше, чем за десять минут. Общая площадь возгорания составила 15 кв.м. К ликвидации последствий пожара от МЧС России привлекалось 27 человек и 10 единиц техники.

Фото: http://misanec.ru/