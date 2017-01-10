В реестре недобросовестных поставщиков

09 января 2017 года Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела обращение ГКУЗ ВО «Областная психиатрическая больница № 2» о включении информации об Индивидуальном предпринимателе К. в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

08 августа 2016 года по итогам электронного аукциона был заключен контракт с ИП К. на поставку цыплят бройлерных для нужд ГКУЗ ВО «Областная психиатрическая больница № 2». Согласно контракту, поставка должна была осуществляться по заявкам заказчика не реже 1 раза в неделю.

По данным заказчика, поставщик существенно нарушил условия контракта, неоднократно не осуществив поставку товара по заявкам заказчика. В связи с чем заказчиком 29.11.2016 было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Представитель ИП пояснил, что при попытках поставщика поставить товар заказчиком не было обеспечено наличие приемочной комиссии с документально подтвержденными полномочиями, в результате чего поставщиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в августе 2016 года.

Представитель заказчика уточнил, что у поставщика не было оснований для расторжения контракта.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок приняла решение о включении Индивидуального предпринимателя К. в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сроком на два года.