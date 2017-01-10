Ковровских старушек обижать не рекомендуется

На новогодних каникулах 71-летняя ковровчанка принесла заявление в полицию. Женщина рассказала, что 2 января, около шести часов вечера, на улице Калинина на нее напал неизвестный мужчина и попытался выхватить сумку, в которой находился кошелек с деньгами. Однако сделать это у него не получилось. Женщина не только не выпустила из рук свою сумку, но и сумела оттолкнуть грабителя. При этом она так громко кричала и звала на помощь, что нападавший счел за благо оставить ее в покое и сбежать с места происшествия.

По приметам, указанным потерпевшей, сотрудники патрульно-постовой службы совместно с оперативниками по «горячим следам» нашли злоумышленника. Нигде не работающий 36-летний ковровчанин был задержан этим же вечером.

Во время опознания неожиданно выяснилось, что горе-грабитель напал на пенсионерку уже во второй раз за неделю. Первый случай, который оказался таким же безуспешным, произошел вечером 30 декабря. Мужчина точно так же пытался вырвать из рук пенсионерки сумку, но боевая дама и тогда сумела отбиться и уйти, сохранив и здоровье, и имущество. В тот раз сообщать в полицию она не стала, но когда история повторилась, она все же обратилась в дежурную часть.

Мужчина сознался в обоих эпизодах. Он пояснил, что не узнал в потенциальной потерпевшей ту самую пенсионерку, которая уже сумела дать ему отпор. Как сообщили в УВД Владимирской области, в настоящее время в отношении ковровчанина, подозреваемого в попытке открытого хищения чужого имущества, возбуждено уголовное дело.

Марина Сычева

Источник фото: http://pro-pereslavl.ru/upload/iblock/ c31/c3186b4a668d5ee365c6b5cd3e899145.jpg