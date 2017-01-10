Во Владимирской области замерзают деньги

Владимирцы в социальных сетях жаловались на то, что банкоматы не принимают пин-код или выдают «неправильную» сумму. «Жертвами» похолодания стали банкоматы, расположенные на улице или установленные в офисах недалеко от входа. В частности, о сбое в работе своих устройств сообщили журналистам в официальном представительстве центрального офиса «Сбербанка». Подобные неприятности происходили в Москве, Петербурге, Владимирской, Нижегородской, смоленской областях и т.д. «При сбоях оперативно проводятся технические работы, после чего банкоматы переводятся в штатный режим», – информировали в «Сбербанке».

При низких температурах могут выйти из строя любые части банкомата – например, картоприемник, клавиатура или устройство для выдачи денег. Как обезопасить себя от такой ситуации? Если вы воспользовались банкоматом, а он «зажал» карту или не дает денег, тыкать на все кнопки подряд или пинать устройство – бесполезно. Надо найти на корпусе аппарата телефон филиала банка, который отвечает за его сервисную поддержку, и позвонить туда. Если это невозможно (например, банкомат расположен на улице и ночью плохо видны цифры), звоните в центр клиентской поддержки.

Кстати, если карта осталась в банкомате, а деньги очень нужны – получить их можно в офисе банка, если знать номер карты и иметь при себе удостоверение личности. Поэтому совет: перепишите номер карты (без СVС кода!) и телефон клиентской службы банка, и держите его отдельно.

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