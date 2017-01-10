Принимаются заявки на бесплатный отдых

Владимирское городское управление образования впервые решилось на такой ранний прием заявок на санаторное оздоровление детей (прежде предварительная запись открывалась в феврале). Возможно, это оправдано: сначала набрать список желающих, а потом с ним обращаться в областной департамент образования за квотой на определенное количество бесплатных путевок в санатории. К примеру, в прошлом году для Владимира квота была определена в размере 1130 путевок на весь год. Заявившихся оказалось куда больше, и 540 детей, чьи родители обратились за бесплатной путевкой в санаторий, не смогли отдохнуть за бюджетный счет. Все переписавшие тогда заявки на 2017 год пойдут вне очереди, заверили в управлении. А вот у тех, кто в прошлом году уже бесплатно съездил в санаторий, шансов гораздо меньше.

Напомним, что бесплатно в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия Владимирской, Ивановской областей и Краснодарского края могут попасть школьники в возрасте до 15 лет, чьи родители зарегистрированы во Владимире и официально трудоустроены. Сейчас ведётся предварительная запись на подачу заявок, в феврале стартует полноценный прием обращений. Действует принцип: кто успел, тот и молодец. Поэтому пробиться по телефону 30-56-06 довольно проблематично, но можно. По своему опыту скажу: соединили при 30-й попытке. На 9 января моя заявка была уже 1031-й.

Для предварительной записи не требуются документы, только данные, переданные устно: ФИО и дата рождения ребенка, ФИО и контактный телефон родителя/законного представителя, его место работы, должность, рабочий телефон, а также предполагаемый регион оздоровления. Ни время отдыха, ни название санатория пока не имеют значения. Впрочем, список санаториев, куда дадут бесплатные путевки, все равно не известен. Его составляют по итогам торгов, проведение которых региональный департамент образования еще не завершил.

К сведению, наибольшим спросом среди владимирских родителей пользуются санатории Ивановской области: «Чайка», «Решма», «Березовая роща». Чаще всего родители хотят оздоровить школьников в июле-августе, во время летних каникул.