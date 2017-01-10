Сериальный актер попал в «мыльную оперу» во Владимире

Тридцатилетний Роман С. снялся в десятке популярных сериалов – таких, как «След», «Мент в законе», «Склифосовский», «Второй убойный» и т.д. Однако идущая в гору карьера заставила его забыть о семье. В результате жена, с которой актер развелся в 2013 году, обратился в суд с требованием лишить С. родительских прав.

Женщина, которая живет во Владимире и одна воспитывает четырехлетнюю дочь, указала, что ее бывший супруг «не желает принимать участие в воспитании ребенка, отказывается от общения, игнорирует встречи». Также выяснилось, что актер задолжал семье алименты на сумму более чем 50 тысяч рублей. Женщина утверждала, что С. скрывает от судебного пристава свой меняющийся доход и просила суд взыскать алименты и неустойку за каждый день просрочки.

Дело рассматривалось во Фрунзенском районном суде. Сайт суда сообщает, что ответчик в суд не явился. Однако на заседании сочли, что полностью лишить его родительских прав было бы преждевременно, и решили пока ограничить его в правах. Также суд постановил взыскать с С. на содержание дочери 9 289 рублей – это величина прожиточного минимума для детей по Владимирской области, а также неустойку за образование задолженности по уплате алиментов в сумме 100 тысяч рублей и государственную пошлину в доход государства в размере 3500 рублей.

Решение суда в законную силу пока не вступило.

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