Владимирцев приглашают на полезные родительские собрания

Во Владимире стартует проект «Полезные родительские собрания». С 19 января по четвергам, в семейном клубе «Гагарин» по адресу: ул. Гагарина, 1 специалисты будут рассказывать о том, что действительно важно и ценно в воспитании современного поколения.

Например, на первой встрече родителям расскажут о подростковом кризисе. Тема встречи: «Разве я ему зла желаю?», или как пережить подростковый кризис».

2 февраля вместе с профессиональными опытными психологами организаторы предлагают обсудить проблемы агрессии ребенка. Тема встречи: «Спокойствие, только спокойствие», или что делать с агрессией ребенка?

16 февраля главной темой беседы с родителями станет: «Мой ребенок пропадает в Интернете, как вернуть его в реальность?».

30 марта специалисты расскажут, стоит ли говорить с детьми о наркомании и курении. Тема встречи: «Защитите меня! или как эффективно говорить с ребенком о вредных привычках?»

13 апреля родителей приглашают поговорить о первой любви детей. Тема встречи: «Любовь-морковь. Мой ребенок влюбился, как быть?».

27 апреля в преддверии государственных экзаменов и аттестации психологи дадут полезные советы на тему: «Скоро экзамены. Как помочь ребенку успокоиться?».

Начало всех встреч в 18 часов.

Спикерами выступят специалисты ГБУЗ ВО «Областной наркологический диспансер», МБУДО «Детский оздоровительно-образовательный (социально-педагогический) центр», МБУ «Молодежный центр», ПДН УМВД России по городу Владимиру.

Организаторы отмечают, что участие в родительских собраниях бесплатное. Дополнительную информацию можно получить по телефону (4922) 53-33-33.

Фото: http://the-baby.ru/wp-content/uploads/ 2012/08/roditelskoe-sobranie-v-detskom-sadu.jpg