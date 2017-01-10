Владимир Путин поздравит долгожителей региона

Абсолютное большинство среди январских юбиляров составляют представительницы прекрасного пола – их 176.

Лидерами по числу долгожителей января стали Владимир (53 человека), Муром (22 человека), Ковров (20 человек), Вязники (16 человек).

Среди старейших именинников первого месяца года одна столетняя жительница Александрова. 28 пенсионеров отметят 95-ти летний юбилей и еще 174 ветерана – 90-й день рождения.

Напомним, что с мая 2012 года специалистами Отделения Пенсионного фонда России по Владимирской области ежемесячно производится сбор и обработка сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, отмечающих юбилейные дни рождения (начиная с 90-летия). Собранная информация используется для подготовки персональных поздравлений президента России.

Фото: http://www.mngz.ru/