В регионе-33 стали меньше болеть гриппом и ОРВИ

Число обратившихся за медицинской помощью за первую неделю января снизилось более чем в 2 раза.

9 0
9 0
27433c3baa84a284f4ef2eb4c177ba11

На минувшей неделе в медицинские учреждения региона с признаками острых респираторных вирусных инфекций обратились 7404 человека, среди них 3630 – детей. Превышение эпидпорога регистрируется по области на 52,9%. По сравнению с предыдущей неделей число обратившихся за медицинской помощью снизилось более чем в 2 раза.

Во Владимире за прошедшую неделю в лечебные учреждения обратились 4258 человек, среди них – 1806 детей.

Наибольшее количество заболевших отмечено во Владимире, Ковровском, Гусь-Хрустальном и Кольчугинском районах.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Владимирской области напоминают, что при первых симптомах гриппа или ОРВИ необходимо незамедлительно обращаться к врачу. А чтобы уберечь себя от вирусов владимирцам рекомендуют правильно питаться и не переутомляться. Также важно следить за температурой воздуха на улице и соответственно правильно одеваться,  во многих случаях грипп провоцирует  именно переохлаждение.

Фото: http://ria56.ru/posts/2352562346674.htm

Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Система Orphus

Нравится

Не нравится

Размещено в рубрике

Обсуждение

© ЗАО "АБИ Медиа" , 600005, г.Владимир, ул.Тракторная, 45

Яндекс.Метрика
В начало страницы