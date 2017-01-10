В регионе-33 стали меньше болеть гриппом и ОРВИ

На минувшей неделе в медицинские учреждения региона с признаками острых респираторных вирусных инфекций обратились 7404 человека, среди них 3630 – детей. Превышение эпидпорога регистрируется по области на 52,9%. По сравнению с предыдущей неделей число обратившихся за медицинской помощью снизилось более чем в 2 раза.

Во Владимире за прошедшую неделю в лечебные учреждения обратились 4258 человек, среди них – 1806 детей.

Наибольшее количество заболевших отмечено во Владимире, Ковровском, Гусь-Хрустальном и Кольчугинском районах.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Владимирской области напоминают, что при первых симптомах гриппа или ОРВИ необходимо незамедлительно обращаться к врачу. А чтобы уберечь себя от вирусов владимирцам рекомендуют правильно питаться и не переутомляться. Также важно следить за температурой воздуха на улице и соответственно правильно одеваться, во многих случаях грипп провоцирует именно переохлаждение.

Фото: http://ria56.ru/posts/2352562346674.htm