Владимирцев приглашают отметить Старый Новый год

14 января Центральный парк культуры и отдыха приглашает всех желающих принять участие в развлекательно-игровой программе «Эх, прокачу!», посвященной празднованию Старого Нового года.

Соревнования на ватрушках, веселые эстафеты, катание на санях, конкурсы от Деда Мороза и Снегурочки – и это только малая часть всех сюрпризов, которые подготовили организаторы праздника для детей и взрослых.

Начало мероприятия в 12.00.

Дополнительная информация на сайте парка — http://парк33.рф и по телефону 53-22-78.

Фото: http://www.magput.ru/?id=319&viewprog=10062