За окном потеплеет на 20 градусов

В первый рабочий день нового года жители Владимирской области добирались до работы, укутавшись в шарфы и оставив своих замерзших железных коней у дома. Радость от нагрянувших морозов испытали разве что школьники, которым на один день продлили каникулы и официально разрешили остаться дома. Впрочем завтра ребятам придется посетить учебные заведения. Уже к обеду сегодняшнего дня мороз ослабит свою железную хватку. Столбики термометров во Владимирской области приблизятся к отметке в 20-25 градусов, на улице будет солнечно и без осадков. Во вторник потеплеет еще на 10 градусов. Таким образом, с утра понедельника до вечера вторника потеплеет аж на 20 градусов. При этом небо будет затянуто облаками, местами пройдет небольшой снег.

Между тем прошедшая Рождественская ночь стала самой холодной в Москве и близлежащих регионах за 126 лет метеорологических наблюдений. По данным Гидрометцентра России, холоднее ее был сочельник 1891 года, когда температура в столице упала почти до 35 градусов. Таким образом, прошедшее Рождество стало в центральном регионе самым холодным в XXI веке.