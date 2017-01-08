Автолюбители добавляют работы спасателям

Сегодняшней ночью на трассе М7, недалеко от ковровского поста ДПС, семья с семимесячным ребенком посылала сигнал бедствия. Автомобиль, в котором была мама и малыш, сломался. В соцсетях появилась просьба о помощи с максимальным репостом. Как стало известно «Призыву», история спасения завершилась достаточно быстро и благополучно: замерзавших пассажиров удалось эвакуировать с места происшествия.

В региональном управлении МЧС напоминают о работе развернутых на автомобильных дорогах федерального значения мобильных пунктах обогрева. Они открыты на 174-м километре южного объезда города Владимира и 300-м километре в Вязниковском районе. За время их работы к сотрудникам МЧС обратились 7 человек.



Спасатели предупреждают: по прогнозам специалистов в предстоящие сутки на северо-востоке области столбик термометра может опуститься до -36 °С. Но, похоже, настоящие рождественские морозы не останавливают автолюбителей. В местных интернет-сообществах самая популярная на сегодня просьба – помочь завести автомобиль.

«Безлошадные» пассажиры областного центра также жалуются: в ожидании автобусов и троллейбусов приходится «бить чечетку» на остановках, особенно в вечернее время. В диспетчерской «Владимирпассажиртранса» «Призыву» пояснили, что в выходные дни на линию выходят несколько меньше машин, чем в будни. Однако испытание холодом троллейбусы и автобусы выдержали, но за небольшим исключением. Гораздо хуже «для рогатых» – температурные качели, когда «минус» резко переходит на «плюс» и наоборот.

В диспетчерской «АДМ» нас заверили, что график движения автобусов «согласно праздничному расписанию соблюдается». Их количество в будни и праздники не меняется. А чтобы все машины при минус 30-ти смогли выйти утром на рейс, ночью их греют механики.

фото: otstrel.ru