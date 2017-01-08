Зимние каникулы продлены на один день

Управление образования города Владимира приняло решение о продлении зимних каникул для всех школьников по 9 января включительно. Занятия начнутся 10 января. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Все муниципальные дошкольные учреждения 9 января работают по обычному графику, однако если у родителей есть возможность, ребенка лучше оставить дома, советуют в горадминистрации.

В отличие от детей специалисты экстренных служб право на выходной получат только, когда потеплеет. Во Владимирском травмпункте отметили, что только за вчерашний день было чуть менее десяти случаев обращения с обморожениями. Пациенты – люди среднего возраста, далеко не молодежь.

Остается много работы и у спасателей. В рождественские богослужения они были рядом с верующими. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Владимирской области, богослужения в честь Рождества Христова прошли в 173-х храмах, большинство из которых являются памятниками истории и культуры. Спасатели следили за обеспечением пожарной безопасности. По оценке сотрудников регионального ведомства, руководители религиозных организаций «серьезно и ответственно подошли» к противопожарной безопасности во время проведения литургии. Рождественский праздник прошел без происшествий, – отметили в региональном Управлении МЧС.

Хорошие новости есть и от синоптиков. Судя по прогнозу, холода отступят во вторник, 10 января. Гидрометцентр обещает владимирцам «потепление» днем до – 10 (ночью – до 20 градусов морозы). Со среды, 11 января, ночные и дневные минимумы не превысят 10-13 градусов морозы.

фото:ural.aif.ru