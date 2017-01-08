Бюджет даст деньги на мечту

С завтрашнего дня и до конца января мэрия Владимира собирает заявки с общественных объединений города на получение муниципальных социальных грантов. По требованию конкурсной документации, соискатели – негосударственные некоммерческие общественные организации – должны быть зарегистрированы как юрлицо, работать на территории областного центра не менее 1 года и уже иметь опыт реализации общественно полезных программ.

На что чиновники готовы дать гранты? Как показывает опыт прошлых лет, материально бюджет готов поддержать, в первую очередь, объединения, у которых есть проекты, направленные на помощь социально уязвимых слоев населения (инвалидов, сирот, малоимущих семей и пожилых людей). Так, в ушедшем году Владимирское региональное ООО «Российский Красный Крест» получило грант на проект «Хоспис на дому».

Кроме того, поддерживаются начинания с ярко выраженной патриотической направленностью. Например, в прошлом году «молодогвардейцы» в одном из загородных оздоровительных лагерей делали «Зачетное граффити» – художественные композиции, главными героями которых были замечательные исторические личности России. Наконец, мэрия готова профинансировать общественников, которые нацелены на развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества для детей и молодежи, а также представителей межнациональных объединений. В прошлом году в список номинантов вошли региональная общественная молодежная организация народов восточной культуры «Бяхет» и региональная езидская национальная культурная общественная организация «Месопотамия».

Конкурс на получение муниципального гранта городская администрация проводит с 1999 года. В прошлом году номинантами стали 17 организаций, распределившие между собой порядка 700 тысяч рублей. Максимально возможная сумма, которую общественники могут получить «на мечту», – 80 тысяч рублей. Заявки принимаются в мэрии Владимира (ул. Горького, 36) до 31 января.

фото: uralpolit.ru