Жителям региона пытались продать более 9 тысяч литров сомнительного спиртного

Согреваться будем правильно. Региональные полицейские сегодня отчитались о найденной за последние 2 недели алкогольной и спиртосодержащей продукции с признаками контрафакта. Объемы впечатляют: проверке подверглись свыше ста предприятий торговли, фармацевтических сетей и заведений отдыха. Из оборота изъято свыше 9 тысяч литров спиртного с признаками контрафакта. Продукция отправлена на экспертизу качества, после которой и станет ясно: бодрящий или отравляющий крепленный напиток продавали жителям области.

Как уточняет пресс-служба Управления МВД России по Владимирской области, сомнительную алкогольную продукцию обнаружили в торговых точках Вязниковского, Камешковского и Киржачского районов. В последнем, к примеру, почти 500 бутылок алкоголя изъяли в одном из гаражных кооперативов райцентра. Владелец сомнительной продукции задержан.

В центре Владимира, в питейном заведении на улице Ново-Ямской, полицейские зафиксировали факт продажи алкогольной продукции без соответствующих документов. Аналогично разливали спиртное в кафе одной из деревень Вязниковского района. Тут стражи порядка обнаружили несколько ящиков алкоголя с признаками контрафакта. А в Муроме в фургоне «Ford Transit», остановленном экипажем ДПС, был также найден внушительный запас горячительного: более 180 бутылок алкоголя, маркированных федеральными специальными марками с признаками подделки, а также 25 литров спирта без соответствующих документов.



А вот жидкость с печально известным названием «Боярышник» оперы нашли в аптеках и магазинах городов: Струнино, Карабаново, Вязники, Камешково, Ковров. Общее количество изъятых косметические лосьонов и лечебных настоек различных наименований превысило 4 000 флаконов.

Рейды по выявлению и пресечению фактов нелегального оборота спиртосодержащей продукции продолжаются. Активность полицейских и чиновников повысилась после массового отравления жителей Иркутска спиртосодержащей жидкостью – концентратом для принятия ванн «Боярышник». ЧП случилось в декабре прошлого года. Пострадало 120 человек, 74 из них скончались.

Фото: spektrhim.ru и пресс-служба УМВД Владимирской области