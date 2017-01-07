Владимирцев просят оставаться дома

Праздник просят отложить. Мэрия Владимира сообщает об отмене обширной праздничной программы, запланированной на 7 и 8 января. «Площадками праздничных гуляний должны были стать Соборная площадь, Центральный парк культуры и отдых, парки «Дружба» и «Загородный». Однако в связи с аномально низкой температурой воздуха все запланированные на 7 и 8 января 2017 года во Владимир уличные мероприятия отменяются», – поясняет пресс-служба горадминистрации.

Тревогу чиновников за самочувствие граждан разделяют и синоптики. Судя по прогнозу, холода задерживаются в регионе, как минимум до вторника, 10 января. В ближайшие две ночи столбик термометра опустится до минус 27-29 градусов мороза, днем – «чуть потеплеет»: до – 21… – 23.

Тех же, кто домоседами ближайшие два дня стать не может, Главное управление МЧС России по Владимирской области, призывает на морозе не задерживаться и быть особенно внимательными при использовании обогревательных приборов.

А на федеральных трассах спасатели развернули мобильные пункты обогрева: на трассе М-7 «Волга» – это 174-й километр южного объезда города Владимира и М-7 «Волга» – 300-й километр в Вязниковском районе. Здесь помогут согреться, накормят и напоят чаем. Есть также возможность подзарядить сотовый телефон и получить всестороннюю информационную помощь.

Фото: devyatka.ru