Жизненное задание – духовно расти, мужаться и быть сынами света

Дорогие и возлюбленные отцы, братья и сестры!

Есть ли что выше и драгоценнее в истории всего человечества, чем совершившееся Рождество Христово, как Солнце Правды освятившее его, «лежащего во тьме и сени смертной», победно спасшее всё лучшее, что осталось в нём.

В эти праздничные дни, когда мы встречаем и проводим Рождение по плоти Господа нашего Иисуса Христа, все наши богослужения, многие молитвы и моления по храмам и по домам как малым церквам наполнены самого глубокого сыновнего благодарения, непрестанного славословия и низкого поклонения наших сердец: «Слава в вышних Богу, – поём мы все, – и на Земли мир, в человецех благоволение», чем вторим небесным ангельским силам, узревшим первыми таинственное схождение Бога на Землю. Погиб бы род человеческий, – учит святитель Афанасий Великий, – если бы Владыка и Спаситель Сын Божий не пришёл положить конец смерти (Твор. 4.11, Изд. 4 ТСЛ. 1900, с. 53).

Что же значит это для нас с вами? Самое что ни есть утешительное и непередаваемое человеческим языком примирение с Богом и Бога с нами, несмотря на всю горечь и превратность, чем дышит этот мир. Ведь что свыше, что с Небес, всегда отрадно и неповторимо. С великим приходом Христа Бога в этот мир, тяжёлый и падший, изживший всякое добро, на чём держался он, нам вновь открыта Им Дверь в новую и благодарную жизнь. Господь Сам стал этой Дверью для нас, явив Себя Богочеловеком, показав тем высочайший верх нашего бытия, как Он замыслил о каждом, кто приходит в этот мир. Разве это не благо, не подлинная радость для нас, потерявших однажды всякое ведение об Истине, о Боге! Хотя мы из земли и земля, но нам предложено быть выше её, небесными, святыми, благоукрашая себя делами христианской любви и милосердия. Это прямое жизненное задание нам, во что мы все и крестились, сущий долг нашего бытия – духовно расти, мужаться и быть сынами света, сынами Божиими.

Время дано нам не напрасно, оно подарено нам не для разгула безумного, что случается в миру, но для познания бесконечного в силах Бога, Его Промысла в жизни, Его святого Провидения, данного для достижения благодатных высот жизни, для наследия вечного Эдема, где абсолютно исключены всякое зло и смерть, в которых мир тонет, где нет уже ночи, а есть нескончаемый День, незаходимое Солнце, где царит одна божественная любовь и полный Покой, о котором говорит нам Святое Евангелие, слово Самого Христа Бога: «Придите ко Мне вси труждающиеся и обремененные, и Аз упокою вы» (Мф. 11, 28).

«Величайший дар Божий, – говорит святитель Григорий Богослов, – есть наше стремление к Богу и сродство с Ним» (Твор. 41. М. 1883, стр. 45).

Практически наш праздник располагает к духовному рождению, т.е. постоянному деланию заповедей Христовых как прямому пути к вечной жизни, к самому Христу Богу, к исполнению Его святой воли, царствующей среди Ангелов и всех Святых, твёрдо зачеркивая себя, свою волю как немощную и греховную. Без внутренней борьбы и усилий души невозможно узреть вечный свет Божий, почувствовать небесное благоухание, близость всегда к нам Бога, чего больше всего чает душа. Если находим в себе силу грешить, что только обезличивает и срамит нас перед Небом, то доброе и вечное должно стать у нас во главу угла как абсолютно сродное нам, подлинно обогащающее и украшающее наше земное существо.

Однако на все духовное, как вечное, надобна нам весьма твёрдая и живая вера, как первая спасительная сила, с которой открывается иной, благодатный мир жизни; с ней чудом возникает особое тёплое общение, загорается молитва к Богу, чудом соединяющая нас с Ним, Источником бессмертия и блаженства.

Будем всячески хранить себя от всякого греха как сущего зла, ибо за ним всегда остаётся одна чернота и скверна. Нашей святости помогает добрая и живая память о Боге, где бы ни находились мы, способствует этому светлое и святое созерцание Его в мире, в истории как Домостроителя нашего спасения и особенно укрепляет и возвышает нас глубокое чувство смирения о себе, полное послушание перед Ним, великим Богом и Вседержителем, а также доброе смирение перед нашими с вами ближними, братьями и сестрами.

Это будет нашей святостью жизни, нашим спасением души, что послужит прославлению, к чему мы все призваны, Господа нашего Иисуса Христа, кровию Своею нас Искупившего, чудесно возвысит силу Святого Духа, Небесного Попечителя нашего обновления, придаст неизреченное величие Богу Отцу как вечному Человеколюбцу всех, кто населяет этот мир. Аминь.

Божией милостию смиренный Евлогий, митрополит Владимирский и Суздальский