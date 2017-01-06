Вода в области подорожает на 6-10%

По различным муниципальным образованиям со второго полугодия 2017 года рост тарифов на воду составит от 6 до 10%. Так, к примеру, сегодня в областном центре «Владимирводоканал» поставляет питьевую воду населению по цене за 24,21 рублей за кубометр, а с 1 июля тариф вырастет на 9,4% – до 26,49 рубля за кубометр. Техническая вода стоит не намного ниже питьевой. Сейчас её цена 25,32 рубля за куб, будет – 26,29 рубля. За водоотведение население Владимира пока платит 20,06 рубля за кубометр, летом же эта услуга подорожает до 22,64 рубля (рост – 12,8%).

Потребители питьевой воды МУП ЖКХ Гусь-Хрустального района могут позавидовать владимирцам. Ведь уже сейчас гусевчане платят за воду намного больше жителей губернской столицы – 38,65 рубля за кубометр, а со второго полугодия 2017-го будут платить 40,94 рубля. За водоотведение тариф в городе стеклоделов составит 26 рублей.

А стоимость питьевой воды, поставляемой МУП ЖКХ «ПКК Собинского района», еще выше! Потребители уже платят 70,93 рубля за кубометр воды, с макушки лет им придется выкладывать по 75,45 рубля (рост – 6,4%). Услуги же по водоотведению там дороже, чем поставка питьевой воды – со второго полугодия эта услуга будет стоить 97,59 рубля.

Полный перечень тарифов поставщиков питьевой воды и водоотведения можно посмотреть здесь на сайте департамента цен и тарифов администрации Владимирской области.