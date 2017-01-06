Выплаты льготникам задерживаются

На сайте областного департамента социальной защиты защиты сообщается о задержках выплат ветеранам труда, труженикам тыла, инвалидам и другим льготным категориям граждан.

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Шесть льготных категорий, а именно: граждане, подвергшиеся политическим репрессиям и пострадавшие от политических репрессий, труженики тыла, ветераны труда, ветераны военной службы, а также граждане, имеющие длительный стаж работы, получают ежемесячную денежную компенсацию из областного бюджета. Эта мера социальной поддержки охватывает свыше 150 тысяч человек – фактически каждого десятого жителя области.

В официальном сообщении департамента социальной защиты поясняется, что выплаты льготникам будут профинансированы после новогодних и рождественских праздников, конкретно – после 13 января. Тем же, кто получал выплаты на почте в период с 3 по 15 число, выдадут январскую сумму только после 16 января. Для многих льготников задержка составит почти две недели. В конце сообщения стоит фраза: «Приносим извинения за доставленные неудобства».

К сведению, ежемесячная выплата труженикам тыла – 558 рублей, людям, подвергшимся политическим репрессиям – 688 рублей.

Фото: http://kursktv.ru/sites/default/files/styles/ galleryformatter_slide/public/indeks.jpg?itok=ZfkAtByY

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