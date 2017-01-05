В снегопад на Октябрьском проспекте выставили дежурных

Из-за сегодняшнего снегопада техника Центра управления городскими дорогами работает в плотном режиме. Ночной снег убрали, дороги посыпали пескосоляной смесью. Но уже в 8 утра на большинстве владимирских трасс проезжей части не было видно – замело.

Под свежим снегом – лед, машины на поворотах и при торможении заносит в стороны. Мелких столкновений к обеду – свыше десятка. Техника ЦУГД на магистралях вновь активно заработала к полудню, рабочие же, не прерываясь, чистили тротуары на остановках и около пешеходных переходов с раннего утра.

Примечательно, что на мосту на Октябрьском проспекте трудится отдельная бригада. У места, где два месяца назад случилось обрушение грунта, дежурит «ГАЗель».

Парапеты с двух сторон моста после ноябрьского инцидента пока не восстановлены. Проезжую часть в местах ливневок трактор сегодня вычистил до асфальта. На тротуарах, в районе стоков, снег и наледь рабочие удаляли вручную.

Любопытно, что обильный снегопад не помешал тем же работникам Центра управления городскими дорогами укладывать асфальт на другом мосту – через Клязьму по Судогодскому шоссе. Там сегодня работала новая дорожная машина, которая с помощью специальной установки заливала зимний литой асфальт в образовавшиеся на дороги ямы. Напомним, что пару недель назад спецтехника ЦУГД уже сделала порядка 20 заплаток на этом же мосту и на дамбе.