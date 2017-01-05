Во Владимирской области узаконят памятные даты

В облпарламенте идет работа над законопроектом о памятных датах Владимирской области. В состав рабочей группы помимо депутатов и руководителей областного департамента культуры вошли представители Владимиро-Суздальского музея-заповедника, Союза краеведов Владимирской области и историки. Участники рабочей группы изучили практику других регионов нашей страны и составили предварительный список наиболее значимых событий в истории, культуре и общественно-политической жизни Владимирской области, а также обратились к именам и датам, имеющим ключевое значение для нашего региона. В предварительный список новых памятных дат попали День Владимирской губернии, День Владимиро-Суздальского зодчества, День памяти Андрея Боголюбского, День Владимирской области, День рождения Дмитрия Пожарского и День памяти Александра Невского. Проект закона будет отправлен на рассмотрение губернатору, а также вынесен на обсуждение общественности. Кроме этого рабочей группе предстоит согласовать конкретные даты с календарем Русской Православной Церкви и учесть разные стили летоисчисления.

Законы о региональных праздниках и памятных датах действуют во многих субъектах РФ. Так, осенью прошлого года подобный нормативно-правовой акт активно обсуждался в Магаданской области. Там предлагали внести в список День колымского казачества, Проводы северной зимы, Белые ночи, День образования области, День северянина, День родных языков коренных малочисленных народов Севера, День памятников и исторических мест Колымы. Правда, закон так и не был принят, в том числе из-за напряженного бюджета и непредсказуемой северной погоды.

А вот у наших ближайших соседей – в Ярославской области региональный календарь в прошлом году таки пополнился двумя новыми праздниками и десятью памятными датами. Помимо Дня образования Ярославской губернии жители региона отмечают День полета в космос первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, День рождения великого флотоводца Федора Ушакова, День памяти князя Ярослава Мудрого, День рождения в Ярославле первого русского театра и другие памятные даты.

Фото: http://tour.murman.ru/images/1567763-close-up-a-calendar-page–1024x728_cdc74.jpg