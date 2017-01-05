Банкирам заплатят за кредиты кормильцам

С этого года банкам, финансовым организациям, которые стали участниками новой программы льготного кредитования АПК, будут предоставлять субсидии. Условие одно, но весьма жесткое: кредитная ставка не должна превышать 5 процентов.

В кабмине уверены, что эта мера позволит повысить доступность кредитования для АПК и снизить финансовую нагрузку на сельскохозпроизводителей. При этом банку возместят недополученный им доход по кредитам вне зависимости статуса получателя займа: будь то предприятие АПК или фермер.

Отбирать кредитные организации будет Минсельхоз России, наделяя их статусом уполномоченного банка. На него смогут претендовать далеко не все. В частности, критериями отбора предусмотрено наличие у банка собственных средств (капитала) в размере не менее 20 млрд рублей, а также специализированных кредитных продуктов и программ для организаций агропромышленного комплекса.

Аграрии Владимирской области последние 2 года неоднократно поднимали вопрос о недоступности кредитов. Если фермеры могут рассчитывать на получение гранта (в прошлом году их выдано более 20-ти), то предприятия АПК строят планы развития в большей степени надеясь на собственные силы, но не отказываясь от помощи государства. По данным областного департамента сельского хозяйства и продовольствия, объемы господдержки сельхозтоваропроизводителей области в 2016 году составили 929,4 млн. рублей, из которых 814,2 млн рублей – средства федерального бюджета.

Фото: https://www.agrobase.ru/uploads/publications/2016/07/05/granti.jpg