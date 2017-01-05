Судогда встречает хоккеистов со всей России

Встречать юных хоккеистов со всей страны для судогодцев – добрая традиция. Здесь играют и в плюс 5, и в минус 30. В этом году погода не подкачала, впрочем, о погоде спортсмены думают в последнюю очередь. Это скорее, если и является проблемой, то исключительно для зрителей, которых на главном спортивном празднике Судогды всегда много.

Всероссийский турнир памяти легендарного хоккеиста Александра Рагулина – визитная карточка города и района. А началось все в 2002 году, когда молодые судогодские спортсмены познакомились с участником легендарной суперсерии 1972 года между сборными СССР и Канады. Тогда и возникла идея – ежегодно проводить Всероссийский детский турнир в Судогде. Александр Рагулин это начинание поддержал. И участники первых трех турниров не только боролись за право стать первыми, но и встречались со звездой отечественного и мирового хоккея, брали у него автографы, слушали его рассказы о ярких победах и, конечно, получали заслуженные награды из рук самого Рагулина. После смерти спортсмена развитием турнира занялась его жена Ольга Рагулина, местная администрация и неравнодушные судогодцы.

В этом году в турнире заявлено участие восьми команд, состоящих из ребят 2004-2005 годов рождения. Хоккеисты представят Владимирскую, Ивановскую, Свердловскую, Кемеровскую, Тверскую и Московскую области, а также Удмуртскую Республику.

Торжественное открытие соревнований состоится сегодня в 13.00 на корте детско-юношеской спортивной школы «Судогодец». А итоги турнира подведут 9 января. Тогда же на церемонии закрытия планируют наградить победителей ранее объявленного конкурса «Судогда – столица детского хоккея Владимирской области».

http://www.smsport.ru/image/turn/sud2015/IMG_5206-site.jpg