Вся польза – в масле!

Многопрофильное современное предприятие ООО «Ручейки», работающее в Юрьев-Польском районе, сделало значительный прорыв в развитие исконно русских технологий растениеводства. Например, стало первым возрождающим в регионе традиции льноводства, а также выращивания масляничных культур. Пользу от этого начинания сможет ощутить каждый.

Возрождая традиции

Руководитель ООО «Ручейки» Игорь Кузьма называет почти два десятка торговых точек в областном центре, где сегодня можно купить несколько видов растительного масла, которые предприятие выпускает под своим брендом. Это – льняное, сурепное, рапсовое. Особенно ценно, что переработчики работают только на сырье, которое выращивают сами. К примеру, с 2014 года «Ручейки» расширяют площади, отданные под лен, и сегодня стали лидерами по его выращиванию, сбору и обработке. Причем, сумели так наладить систему уборки семян, чтобы минимизировать потери. И сегодня производители располагают значительными объемами сырья для выпуска экологически чистой продукции.

Игорь Кузьма, говоря о преимуществах выпускаемого масла на производственных линиях собственного предприятия, подчеркивает: сырье и технология позволяют достигать отменных характеристик масла.

Каждая партия льна, рапса, сурепки проверяется специалистами предприятия. Хотя кажется очевидным, что все культуры выращены в экологически благополучном районе, без присутствия крупных производственных объектов. Однако стандарты проверки качества ООО «Ручейки» соблюдают строжайшим образом. Только найдя подтверждение того, что сырье соответствует всем нормам и параметрам экологической безопасности, начинается его переработка.

Технология отжима масла выбрана из числа самых лучших: современная, экологически чистая, от немецких производителей. Это – холодный отжим, позволяющий отфильтровать вещества, ускоряющие окисление. Только так масло сохранит все полезные свойства в течение всего заявленного срока годности.

Полученное масло на предприятии разливают в тару различного объема. Таким образом, у покупателей расширяется выбор: сколько и какого полезного растительного масла приобрести. Но в любом случае есть уверенность, что оно будет свежим и качественным – «Ручейки» – наши, владимирские, и здоровьем своих покупателей дорожат.

Как и где выбрать полезное растительное масло

Многие слышали о полезных и диетических свойствах растительного масла. Однако в основном используют только подсолнечное масло. «Ручейки» дают возможность обогатить представление каждого о по-настоящему полезном масле.

Льняное масло



Стоит приобрести тем, кто следовать рекомендациям о здоровом питании. Немногие знают, что, к примеру, в США и Германии оно включается в рацион школьников, как заправка к салатам. И это правильно: оно помогает быть умниками и умницами, поскольку основные компоненты льняного масла — ненасыщенные жирные кислоты (альфа-линоленовая и линолевая) – нужны человеку для полноценной жизни в любом возрасте. Они поддерживают баланс кислот Омега-3 (альфа-линоленовая и линолевая) и Омега-6, который, как доказано учеными, необходим для нормального обмена веществ.

Многочисленные исследования позволяют делать вывод о том, что масло из льна стимулирует деятельность иммунных клеток, которым принадлежит основная роль в разрушении опухолей и вирусов. Диетологи также советуют употреблять его в пищу для нормализации деятельности желудочно-кишечного тракта, улучшения функции печени, при лечении колитов и т.п. Также доказана эффективность его применения для предотвращения развитий сердечно-сосудистых катастроф (инфаркта миокарда, атеросклероза, гипертонии и т.п.). Пульмонологи рекомендуют льняное масло при комплексном лечении и профилактики легочных заболеваний, бронхитов.

Терапевтический эффект от включения в ежедневный рацион льняного масла наблюдается при лечении сахарного диабета второго типа (инсулинонезависимый), склероза, ревматического артрита, астмы, экземы, псориаза и многих других хронических воспалительных процессов. Применяется оно так же при таких заболевания, как желчнокаменная и почечнокаменная болезнь, геморрой, дизентерия. Способствует улучшению функции почек и мочевой системы в целом.

Сурепное масло

Богато витаминами, в числе которых: витамин Е, играющий роль сильного антиоксиданта, который принимает участие в восстановление клеток, укреплление сердечно-сосудистой, нервной и мышечной системы; витамин К, необходимый для правильного функционирования кровеносной системы;

Содержит лецитин, регулирующий липидный обмен, обеспечивающий нормальную деятельность мозга и нервной системы, снижающий уровень холестерина, улучшающий усвоение витаминов, и фитостеролы, понижающие уровень холестерина в крови;

Отличный источник жирных кислот – Омега-3, Омега-6, Омега-9, которые содержатся в оптимальном для организма соотношении, малое число насыщенных жирных кислот обеспечивает диетическую ценность этого продукта в питании человека.

Сурепное масло используют при профилактике атеросклероза и ожирения, для поддержания стабильной работы основных систем организма – сердечнососудистой, кровеносной, нервной, мышечной. Оно также помогает сохранить четкость мыслей и памяти, повышает концентрация внимания, способность к обучению. Неврологи отмечают его положительный эффект при регулярном: оно повышает жизненный тонус, помогает восстановиться после тяжелого физического труда. А косметологи с удовольствием используют его для улучшения состояния кожи и волос.

Рапсовое масло

Богато витамином Е. В столовой ложке масла рапса содержится треть его дневной нормы. Он является сильнейшим антиоксидантом и иммуномодулятором, помогая стимулировать защитные функции организма.

Помимо этого в его составе поли- и мононенасыщенные кислоты Омега 3, 6 и 9, которые не синтезируются организмом самостоятельно и необходимы для полноценной и стабильной работы кровеносной системы. Клинически протестированы и выявлены положительные воздействия поли- и мононасыщенных кислот данного вида. Они, в частности, замедляют истончение стенок сосудов, препятствуют возникновению тромбов в крови и, что очень ценно, снижают уровень холестерина.

Доказано и его целебное воздействие на женский организм. Содержащийся в нем гормон эстрадиол по составу схож с особым женским гормоном, получившим название «гормон здоровья». Он помогает снизить риск возникновения рака груди, а также способствует развитию детородной функции.

Также рапсовое масло налаживает работу желудочно-кишечного тракта и широко применяется в косметологии.

КСТАТИ!

Домашняя косметология с растительными маслами

Льняное, рапсовое масло прекрасно впитывается в кожу и питает ее. Эффект даже от обычного нанесения можно увидеть достаточно быстро: масло активирует клеточный рост и запускает процессы обновления кожи, поэтому его прекрасно можно использовать как крем или дополнение к нему.

Что же касается использования масел в составе масок, то и тут они – отличное дополнение. Перед нанесением на лицо стоит сделать небольшой тест: убедиться, что продукт не вызывает раздражение кожи. Нанесите немного масла на предплечье и последите за реакцией. Нет проблем – смотрим на лицо.

При нанесении масла зона глаз обходится стороной. Достаточно 15-25 минут, чтобы пропитать кожу. Перед снятием промассируйте кожу легкими движениями. Смывается маска теплой или мицеллярной водой.

Где купить?

Адреса торговых точек во Владимире, где есть растительное масло ООО «Ручеек»:

Песочная, 2д

Нижняя Дуброва, 34

Комиссарова, 10/13 (магазин «Юрьевская буренка»)

Полины Осипенко, 14

Красноармейская, 43г и 45а

Горького дом№№63, 81 (магазин «Пчелка») и 84

Северная, 13

Вокзальная, 3

Пр-т Строителей, 34в

Рынок «Ополье»

Рынок «Восток» секция 25.