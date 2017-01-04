В КГТА выберут ректора

Выборы в академию пройдут на альтернативной основе: то есть сотрудникам и студентам академии предстоит заслушать программы нескольких кандидатов и сделать выбор в пользу одного из них. При этом претенденты на кресло ректора должны строго соответствовать квалификационным требованиям: иметь профессиональное образование в области государственного и муниципального управления, дополнительное образование в сфере управления персоналом и проектами, хорошо разбираться в менеджменте и экономике. Обязательным условием для выдвижения кандидата также является наличие у него ученой степени и ученого звания, а также пятилетнего стажа научной или научно-педагогической работы. Немаловажно, что должность ректора может замещаться лицом, не достигшим 65-летия.

Выдвижение кандидатов и прием документов должен завершиться в академии 13 января, после чего список кандидатов утвердят на ученом совете КГТА и согласуют с Советом ректоров региона и областной администрацией. Не позднее 9 февраля предложения по кандидатам должны быть отправлены в Министерство образования и науки РФ. Затем ведомство и вуз определятся с датой проведения выборов, где сотрудники вуза и студенты вуза путем тайного голосования решат: кому доверить вуз на ближайшие пять лет.

Правом на выдвижение кандидатов обладают ученый совет вуза, ученые советы факультетов, собрания трудовых коллективов кафедр. Заявить о своем желании занять пост ректора могут и самовыдвиженцы. Судя по документам, размещенным на сайте КГТА, со своим кандидатом уже определился ученый совет вуза. Он выдвинул кандидатуру исполняющей обязанности ректора КГТА, доктора экономических наук Елены Лаврищевой. Елена Лаврищева встала у руля академии летом 2015 года. Тогда добровольно ушел в отставку Михаил Тимофеев – проработавший в академии с 1977 года и прошедший путь от ассистента до ректора.

Нет сомнений, что конкуренцию и.о. ректора составят достойные претенденты из числа профессорско-преподавательского состава вуза. Ведь Ковровская государственная технологическая академия сегодня на хорошем счету. Согласно рейтингу, недавно опубликованному информационным агентством РИА Новости, КГТА вошла в сотню лучших инженерных вузов страны. Авторы рейтинга помимо прочего отметили, что доля выпускников Ковровской академии, востребованных работодателями, остается одной из самых высоких и составляет 96, 8 % .

Фото: https://vk.com/photo-55874250_307180135