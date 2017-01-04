Синоптики обещают владимирцам крепкие рождественские морозы

Как предупреждают метеорологи, в Центральном федеральном округе с сегодняшнего дня и до 9 января в большинстве регионов ожидается аномально холодная погода. Отклонение от климатической нормы будет ощутимым – на 7-14° ниже.

Судя по прогнозу Гидрометцентра, завтрашний день станет одним из самых комфортных на этой неделе. Обещаны -6..-8° градусов со снегом. Однако уже 6 января синоптики ждут приход нового циклона, который принесет арктическую стужу. Ночью во Владимире похолодает до минус 20, денем будет чуть теплее – -16…-18°. «Северо-восточный ветер будет дуть местами с порывами до 12-17 м/с, что создаст наряду с морозами суровые погодные условия», – обещает Гидрометцентр.

Самой холодной станет, судя по прогнозу, ночь перед Рождеством. Метеорологи пугают тридцатиградусными морозами. Днем 7 января “потеплеет” до -19…-24°. 8 января крепкие рождественские морозы не ослабнут: ночью -23…-26°, днем до -13…-18°. Возможен небольшой снег и ослабление ветра. Холода отступят только со следующей недели.

Гидрометцентр напоминает, что абсолютный рекорд холода для рождественской ночи -34,8° был поставлен в 1891 году. А аномально теплое Рождество было 10 лет назад: +3,5° в 2007 году.

Специалисты Главного Управления МЧС России по Владимирской области дают советы, как вести себя в холодные дни. «Самое важное на морозе – это движение. Чем активнее двигаться на морозе, тем лучше тело согревает само себя. Как только начинает ощущаться окоченение или похолодание конечностей, желательно сразу же начать активное движение, пока ещё не больно это делать», – напоминают спасатели.