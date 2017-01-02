Михаил Колков будет догонять свою пенсию

Закон о новом порядке пенсионного обеспечения госслужащих президент России Владимир Путин подписал в мае прошлого года. В силу документ, опубликованный на сайте Кремля, вступил с 1 января 2017-го.

Сейчас пенсионный возраст в России для женщин составляет 55 лет, для мужчин – 60. Согласно закону, для чиновников ежегодно на полгода будут повышать время выхода на пенсию. В итоге пенсионный возраст должен быть равен 63 года для женщин и 65 – для мужчин.

Наряду этим федеральным законом увеличивается с 15 до 20 лет (поэтапно до 2026 года) стаж, необходимый для назначения федеральным государственным гражданским служащим пенсии за выслугу лет.

Мы посмотрели, кого из первых лиц администрации области коснётся новация в законодательстве. Вне «зоны риска» губернатор Светлана Юрьевна Орлова и её первый заместитель, директор департамента финансов, бюджетной и налоговой политики Вячеслав Кузин (кстати, 4 января Вячеславу Павловичу исполнится 69 лет, в следующем году – юбилей). Перескочил пенсионную «планку» и заместитель губернатора области, руководитель представительства администрации области при Правительстве РФ Сергей Невзоров. Он родился 4 июля 1954 года и гордое звание российского пенсионера обрёл два с половиной года назад.

Труднее самому артистичному вице-губернатору, курирующему социальную политику в регионе, Михаилу Колкову. Он родился в 1963 году и по старому законодательству мог бы получить красную книжицу с гербом и подписью «Пенсионный фонд Российской Федерации» через 6 лет, в 2023-м. Однако теперь ему придётся догонять всё время повышающуюся «планку» пенсионера, и сделать это он сумеет как раз к своему 65-летию (если, конечно, данному марафону не помешают какие-либо обстоятельства, как то уход со службы, например).

По новой программе пойдут более молодые замы – первый вице-губернатор по промышленности и экономическому развитию Алексей Конышев и заместитель губернатора по имущественным и земельным отношениям Елена Мазанько. У Алексея Владимировича, кстати, тоже скоро день рождения – 9 февраля ему исполнится 53 года. А заместитель губернатора области, руководитель аппарата Александр Лобаков в нынешнем году отметит 50-летний юбилей. Так что им до пенсии еще работать и работать.

Далее всего от солидного возраста и сомнительных благ отечественного пенсионного обеспечения замы Роман Русанов (курирует сельское хозяйство) и Ренат Чагаев (занимается строительной сферой). Их срок до пенсии – больше, чем они прожили на этом свете.

Фото: http://img.amur.info/res/news/95668/660×440/ ec12a45435f1f698713f1742c1e5c1b7.jpg