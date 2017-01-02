Юбилей Юрия Пьянова отметят футбольным матчем

Матч, который начнется в 14 часов, посвящён юбилею Юрия Васильевича Пьянова – одного из самых известных тренеров владимирского «Торпедо». Четвёртого января ему исполнится 70 лет. Выбор команд не случаен: Юрий Васильевич имеет прямое отношение к развитию как владимирского, так и ивановского футбола.

Юрий Пьянов родился в Иванове, и футболом начал заниматься там же: в 1967 году 20-летнего футболиста пригласили в основной состав местного «Текстильщика». За эту команду Юрий Васильевич отыграл 11 сезонов, и, в том числе с его именем связаны успехи «Текстильщика» конца 60-х – начала 70-х годов. За «Текстильщик» Пьянов провел 476 игр и стал рекордсменом команды по количеству проведенных игр в чемпионате СССР.

Закончив играть, Юрий Васильевич Пьянов перешел на тренерскую работу. В середине 1981 года он вошел в тренерский штаб «Текстильщика», а в 1985-м возглавил клуб. Через сезон сезон «Текстильщик» во второй раз в своей истории выиграл Кубок РСФСР. В решаю щем матче команда разгромила один из лучших футбольных коллективов РСФСР рубцовское «Торпедо» со счетом 5:1.

В 1988 году Юрий Васильевич возглавил владимирское «Торпедо». С именем этого тренера связаны все успехи нашей команды в конце прошлого века. Придя в команду, он омолодил коллектив, основу которого составили местные воспитанники футбола. Почти сразу же владимирцы стали показывать зрелищную и интересную игру. Своего пика коллектив достиг в 1991 году, когда воспитанники Юрия Пьянова вели отчаянную борьбу за победу в буферной зоне второй лиги с «Крыльями Советов» и «Асмаралом». В тот год владимирский стадион собирал более 10 тысяч зрителей, а на матчах со столичной командой присутствовали не менее 20 тысяч болельщиков. После развала Союза торпедовцы были даже вправе рассчитывать на место в высшем дивизионе нового российского первенства. Но тогда его заняли расположившиеся впереди владимирцев коллективы из Москвы и Самары.

С 1992 по 1994 годы команда Юрия Васильевича играла в первом российском дивизионе. Там «Торпедо» добилось своего самого высокого достижения: в 1993 году оно заняло 6-е место. Тогда Пьянов открыл целую плеяду местных игроков. Это вратарь Олег Масленников, защитники Игорь Варламов, Максим Путилин и Валерий Смольков, полузащитники Евгений Дурнев, Сергей Ильин и Олег Стогов, нападающие Игорь Асланян, Дмитрий Вязьмикин и Владислав Хахалев. В различные годы они играли во многих командах высшей и первой лиг.

Затем Юрий Васильевич ушел в детский футбол. Но в 1998 году он вернулся в «Торпедо» на пост начальника команды. А уже в следующем сезоне Пьянов снова возглавил команду. Тогда владимирский клуб испытывал финансовые трудности и покинул второй дивизион. Но уже через сезон снова туда вернулся. И Юрий Васильевич опять сумел «зажечь» новых молодых владимирских игроков: Ивана Каратыгина, Сергея Дубровина, Дмитрия Прошина, Павла Втюрина… Под его руководством в «Торпедо» играло и много воспитанников «Текстильщика»: Николай Сухов, Игорь Козлов, Андрей Ершов, Дмитрий Вахлаков, Игорь Косухин, Дмитрий Валиулин, Игорь Тихонов, Михаил Захарченко, Андрей Смирнов.

В команде Юрий васильевич проработал до 2001 года. Потом он снова ушел в ДЮСШ «Торпедо». В 2011 году по результатам опроса его признали лучшим тренером в российской истории владимирского клуба.

Сейчас Юрий Васильевич живёт в Камешковском районе, и продолжает активно заниматься тренерской работой – возглавляет футбольную команду «Камешковец», выступающую в чемпионате области. А 4 января наверняка будет на Малой спортивной арене стадиона «Торпедо», куда поздравить юбиляра соберутся и владимирские, и ивановские болельщики. Приглашаем всех любителей футбола на это мероприятие, а Юрию Васильевичу желаем здоровья, счастья и долгих лет жизни!

(Использован материал Егора Пелевина «Ивановский тренер во владимирском футболе»)

На фото:

1 Юрий Васильевич Пьянов

2. Владимирское “Торпедо” 1993 года (Ю.В. Пьянов – первый слева)