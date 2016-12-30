2016 год дает для жизни лишнюю секунду

В новогоднюю ночь время будет идти следующим образом: 31 декабря 2016 года – 23.59.59, 31 декабря 2016 – 23.59.60, 1 января 2017 года – 00.00.00.

Секунда или лишний час?

Согласно стандарту UTC, одни земные сутки, за которые Земля полностью оборачивается вокруг своей оси, длятся ровно 24 часа или 86 400 секунд, но в реальности период этого вращения сейчас равняется примерно 86 400,002 секунды. За год время убегает вперед астрономического почти на целую секунду и для компенсации этой разницы периодически начисляют дополнительную или, как ее еще называют, високосную или координационную секунду.

Международный астрономический союз в 2009 году предложил отказаться от секунды координации и вместо этого прибавлять к всемирному координированному времени один час каждые 6000 лет, но эта идея не получила одобрения. После серии обсуждений окончательное решение этого вопроса отложили до 2023 года.

Кто считает время?

Всемирное координированное время отсчитывают точные атомные часы — ошибка в секунду набегает за 1,4 миллиона лет. Когда астрономическое время начинает отличаться от всемирного координированного более чем на 0,9 секунды, эксперты IERS принимают решение начислить дополнительную секунду в ближайшее доступную дату — 30 июня или 31 декабря.

Компьютерный апокалипсис

В 1997 году введение дополнительной секунды на сутки вывело из строя систему ГЛОНАСС, от 2012 года есть сообщения о нарушениях в работе интернет-сервисов Linkedin, Foursquare, Instagram и даже задержках более 400 авиарейсов в Австралии. В 2015 году координационная секунда опять сбила работу многих интернет-сервисов, а также мобильных устройств на Android (у пользователей стала неверно отражаться дата). В целом, начисления координационных секунды не должны приводить к серьезным глобальным сложностям.

Старушка земля стала вращаться медленнее

Длительность астрономических суток не просто больше 24 часов. Из-за замедления вращения Земли она увеличивается. Поэтому в XXII веке придется регулярного добавлять лишнюю секунду два раза в год, а в XXIII — уже почти каждый месяц.

Фото: http://fxstock.ru /251033-Segodnya- zemnye-sutki-udlinyatsya-na- 1-sekundu.html