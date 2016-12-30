Путин дал старт празднованию 100-летия Фатьянова

Радостной новостью поделилась внучка известного поэта-песенника Анна Кинита на своей странице в социальной сети «Фэйсбук».

“Сегодня у меня радость!!!!!! Сегодня Владимир Владимирович Путин подписал указ о праздновании в 2019 году 100 – летия А.И. Фатьянова. Планов много!!! Главное, как говорила моя бабушка, довести каждое дело до победного конца! Кремлевский дворец – жди нас!!!”

Как рассказала Анна Китина «Призыву», накануне телефонограмма из Кремля поступила в департамент культуры Владимирской области.

– Решение выйти на администрацию президента с просьбой сделать столетние Алексея Фатьянова общенародным праздником возникло в ходе заседания, которое мы провели конце ноября. С этой целью был создан оргкомитет, – пояснила внучка поэта-песенника.

Станет ли Кремлевский дворец местом проведения праздника, пока точно неизвестно. Как только копия подписанного указа президента будет прислана во владимирский регион, организаторы мероприятия смогут подать все необходимые документы в Кремлевский дворец и зарезервировать нужную дату.

– Но мы не расстроимся, если провести праздник в Кремлевском дворце не получится. В столице есть немало достойных концертных залов , – отметила Анна Китина.

А пока наследники и почитатели творчества Фатьянова уже начали подготовку к традиционному Всероссийскому Фатьяновскому празднику поэзии и песни, который в 2017 году пройдет в Вязниках уже в 44-й раз.

К этому событию предстоит реализовать много задумок. Так, по словам Анны Китиной, будет реконструировано панно, посвященное творчеству Алексея Фатьянова. Оно было установлено в 1979 году и со временем обветшало. К слову, идею о его реконструкции уже рассмотрели и утвердили вязниковские депутаты.

– Также мы запланировали издание книги воспоминаний наших земляков о жизни и творчестве Алексея Фатьянова. Он много путешествовал по владимирской земле, выступал. Уверена, что среди жителей Владимирской области есть немало тех, кто хотел бы поделиться своими воспоминаниями. С удовольствием их всех соберем и включим в книгу, – пообещала Анна Китина.

А еще в Вязниках появится розовый сад. 100 саженцев роз для родного города поэта-песенника уже приобретены семьей Фатьянова и ждут своего часа.

Фото: http://keyhy.cuprobraze-radiators.ru/kremlevskij-dvorec-kak-proehatj.html