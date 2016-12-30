Владимирцы собрали 600 кг мандаринов

Фрукты были переданы тем, кому сейчас больше всего нужны внимание, доброта, участие и забота.

А сегодня еще 300 кг фруктов будут подарены многодетным, малообеспеченным семьям, одиноким мамам, инвалидам. Организатором акции выступил комитет по развитию женского предпринимательства владимирского отделения организации «Опоры России» вместе с партнёрами.

«Мы ставили перед собой задачу – не просто собрать фрукты и отвезти их в социальные учреждения, а передать людям частичку душевного тепла и сердечной доброты тех владимирцев, которые участвовали в акции, – сообщила председатель комитета Алина Семенова. – В эти дни мы дарили не просто собранные мандарины, мы дарили праздник и хорошее настроение».

Напомним, сбор фруктов проходил в сети магазинов «Квартал» и «АМБИ» с 27 по 29 декабря. Кстати, в 2015 году во Владимире во время аналогичной акции собрали полтонны фруктов, так что нынешний показатель превысил прошлогодний на целый центнер.

Фото: http://agrobk.ru/v-rossiyu-ne-propustili-zarazhennyie-mandarinyi